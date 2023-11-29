"Ослепительно": белорусская модель Даша Март покрасовалась в мини-платье

Белорусская модель, известная инстадива Даша Март показала длинные и стройные ноги в мини-платье, чем восхитила своих преданных фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Девушка запечатлелась на фото, которые разместила в карусели, в светлом мини-платье с длинными рукавами держа коробку роскошных цветов в руках.

"О прошлой ночи", - написала она.

Даша имеет порядка 2,6 млн подписчиков в этой социальной сети, которые не скупятся на реакции под каждым ее постом. Вот и на этот раз аутфит модели, как и ее фигура были по достоинству оценены пользователями Instagram.

"Красивая", "Ослепительно, ты звезда", "Прекрасные ноги", "Всегда великолепна", "Милашка", "Отличное платье", "Цветы в цветах", "Чудесное фото", - высказались комментаторы.