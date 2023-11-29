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"Ослепительно": белорусская модель Даша Март покрасовалась в мини-платье

Опубликовано:

Даша Март
Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель, известная инстадива Даша Март показала длинные и стройные ноги в мини-платье, чем восхитила своих преданных фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Девушка запечатлелась на фото, которые разместила в карусели, в светлом мини-платье с длинными рукавами держа коробку роскошных цветов в руках.

"О прошлой ночи", - написала она.

Даша имеет порядка 2,6 млн подписчиков в этой социальной сети, которые не скупятся на реакции под каждым ее постом. Вот и на этот раз аутфит модели, как и ее фигура были по достоинству оценены пользователями Instagram.

"Красивая", "Ослепительно, ты звезда", "Прекрасные ноги", "Всегда великолепна", "Милашка", "Отличное платье", "Цветы в цветах", "Чудесное фото", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048227-oslepitelno-belorusskaya-model-dasha-mart-pokrasovalas-v-mini-plate/

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