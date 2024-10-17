Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Девушка в красном, как ты прекрасна": Дугалова в ярком аутфите привлекла внимание фанатов

Опубликовано:

Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанара Дугалова, бывшая участница "КешYOU", показала в соцсети новое фото в студии звукозаписи, намекнув, что работает над новой песней, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова запечатлелась в студии звукозаписи во время работы. На артистке яркий наряд - жилет и брюки апельсинового цвета, которые составили прекрасный ансамбль в сочетании с белой рубашкой. Жанар смотрит в камеру и улыбается.

Фанаты не остались равнодушными и тут же отреагировали на публикацию в комментариях.

"Привет, жемчужина, милая и очень симпатичная", "Какая прелесть, умничка, удачи тебе, моя золотая. Никогда не меняйся", "Девушка в красном, как ты прекрасна", "Самая красивая", "Жаным", "Просто огонь", - написали ей фолловеры.

Недавно Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175368-devushka-v-krasnom-kak-ty-prekrasna-dugalova-v-yarkom-autfite-privlekla-vnimanie-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie