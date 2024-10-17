"Девушка в красном, как ты прекрасна": Дугалова в ярком аутфите привлекла внимание фанатов
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Казахстанская певица Жанара Дугалова, бывшая участница "КешYOU", показала в соцсети новое фото в студии звукозаписи, намекнув, что работает над новой песней, передает NUR.KZ.
Жанар Дугалова запечатлелась в студии звукозаписи во время работы. На артистке яркий наряд - жилет и брюки апельсинового цвета, которые составили прекрасный ансамбль в сочетании с белой рубашкой. Жанар смотрит в камеру и улыбается.
Фанаты не остались равнодушными и тут же отреагировали на публикацию в комментариях.
"Привет, жемчужина, милая и очень симпатичная", "Какая прелесть, умничка, удачи тебе, моя золотая. Никогда не меняйся", "Девушка в красном, как ты прекрасна", "Самая красивая", "Жаным", "Просто огонь", - написали ей фолловеры.
Недавно Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175368-devushka-v-krasnom-kak-ty-prekrasna-dugalova-v-yarkom-autfite-privlekla-vnimanie-fanatov/
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