"Девушка в красном, как ты прекрасна": Дугалова в ярком аутфите привлекла внимание фанатов

Казахстанская певица Жанара Дугалова, бывшая участница "КешYOU", показала в соцсети новое фото в студии звукозаписи, намекнув, что работает над новой песней, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова запечатлелась в студии звукозаписи во время работы. На артистке яркий наряд - жилет и брюки апельсинового цвета, которые составили прекрасный ансамбль в сочетании с белой рубашкой. Жанар смотрит в камеру и улыбается.

Фанаты не остались равнодушными и тут же отреагировали на публикацию в комментариях.

"Привет, жемчужина, милая и очень симпатичная", "Какая прелесть, умничка, удачи тебе, моя золотая. Никогда не меняйся", "Девушка в красном, как ты прекрасна", "Самая красивая", "Жаным", "Просто огонь", - написали ей фолловеры.

Недавно Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки.