"Новый фильм?": Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки
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Казахстанская актриса и певица Жанар Дугалова поделилась фото со съемочной площадки, намекая на участие в новом кинопроекте - на снимках она держит хлопушку, передает NUR.KZ.
На съемках Жанар предстала в стильном образе - на ней был надет темный джинсовый костюм, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Образ завершили белые туфли на шпильке, а волосы артистки были распущены.
Дугалова не раскрыла никаких деталей о проекте, однако поклонники уже заинтригованы.
"Новый фильм?", "Красотка", "Огонь", - написали они в комментариях под публикацией.
Фильмография Жанар насчитывает роли в фильмах "Коктейль для звезды 2", "Наурыз", а последняя кинокартина с ее участием - "Умри или вспомни" - вышла в 2023 году.
Недавно Жанар Дугалова вышла в свет и очаровала фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2165967-novyy-film-zhanar-dugalova-zaintrigovala-snimkami-so-semochnoy-ploshchadki/
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