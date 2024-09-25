Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Новый фильм?": Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки

Опубликовано:

Жанар Дугалова
Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская актриса и певица Жанар Дугалова поделилась фото со съемочной площадки, намекая на участие в новом кинопроекте - на снимках она держит хлопушку, передает NUR.KZ.

На съемках Жанар предстала в стильном образе - на ней был надет темный джинсовый костюм, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Образ завершили белые туфли на шпильке, а волосы артистки были распущены.

Дугалова не раскрыла никаких деталей о проекте, однако поклонники уже заинтригованы.

"Новый фильм?", "Красотка", "Огонь", - написали они в комментариях под публикацией.

Фильмография Жанар насчитывает роли в фильмах "Коктейль для звезды 2", "Наурыз", а последняя кинокартина с ее участием - "Умри или вспомни" - вышла в 2023 году.

Недавно Жанар Дугалова вышла в свет и очаровала фанатов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2165967-novyy-film-zhanar-dugalova-zaintrigovala-snimkami-so-semochnoy-ploshchadki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie