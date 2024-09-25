"Новый фильм?": Жанар Дугалова заинтриговала снимками со съемочной площадки

Казахстанская актриса и певица Жанар Дугалова поделилась фото со съемочной площадки, намекая на участие в новом кинопроекте - на снимках она держит хлопушку, передает NUR.KZ.

На съемках Жанар предстала в стильном образе - на ней был надет темный джинсовый костюм, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Образ завершили белые туфли на шпильке, а волосы артистки были распущены.

Дугалова не раскрыла никаких деталей о проекте, однако поклонники уже заинтригованы.

"Новый фильм?", "Красотка", "Огонь", - написали они в комментариях под публикацией.

Фильмография Жанар насчитывает роли в фильмах "Коктейль для звезды 2", "Наурыз", а последняя кинокартина с ее участием - "Умри или вспомни" - вышла в 2023 году.

Недавно Жанар Дугалова вышла в свет и очаровала фанатов.