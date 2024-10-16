"Эксперимент удался": Собчак стала брюнеткой

42-летняя российская телеведущая Ксения Собчак стала брюнеткой - фото в новом образе появились в ее Instagram. Подписчики не оставили без внимания перемены во внешности теледивы, передает NUR.KZ.

Ксения Собчак умеет удивлять. Однажды она появилась в неожиданном образе, а теперь стала брюнеткой.

"Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и только в рамках фотосессии. Как вам образ брюнетки?

Многие стали говорить, что на этой фотографии я похожа на Елену Сотникову, бывшего главного редактора ELLE.

Кажется, эксперимент удался. А как вам?" - прокомментировала Ксения фото, которые разместила в своем блоге.

Новый имидж Собчак пришелся по душе ее подписчикам.

"Ксения - новая икона стиля! Как преобразилась! Тот случай, когда в женщине прекрасно все - и лицо, и одежда!", "Ксения, вам идет любой цвет, так как балом правит ваша энергия и интеллект", "Ксения, вы ни на кого не похожи. Это оригинал", "В стиле Вайноны Райдер", - написали они.