"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным": Собчак примерила неожиданный образ

42-летняя российская телеведущая Ксения Собчак предстала в необычном ярком образе - новые фото она разместила в Instagram и вызвала бурю обсуждения среди подписчиков, передает NUR.KZ.

"Люблю минимализм всей душой, также я", - смеясь, прокомментировала свое перевоплощение Ксения.

Яркая, неординарная Ксения восхитила фанатов, ну а некоторые решили, что такой образ ей не к лицу.

"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным, ведь жизнь одна. И кто бы что ни говорил, в этом Собчак нет равных", "Я придумала название к фотографиям - я из цирка Шапито", "Ну похудела, ну стильная… Но не модель и не актриса! Зачем лезть везде?", "Люблю минимализм, но странною любовью - чтобы все было по максимуму", "Клоунада", "Очень крутой образ", - высказались комментаторы.