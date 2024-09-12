Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным": Собчак примерила неожиданный образ

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

42-летняя российская телеведущая Ксения Собчак предстала в необычном ярком образе - новые фото она разместила в Instagram и вызвала бурю обсуждения среди подписчиков, передает NUR.KZ.

"Люблю минимализм всей душой, также я", - смеясь, прокомментировала свое перевоплощение Ксения.

Яркая, неординарная Ксения восхитила фанатов, ну а некоторые решили, что такой образ ей не к лицу.

"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным, ведь жизнь одна. И кто бы что ни говорил, в этом Собчак нет равных", "Я придумала название к фотографиям - я из цирка Шапито", "Ну похудела, ну стильная… Но не модель и не актриса! Зачем лезть везде?", "Люблю минимализм, но странною любовью - чтобы все было по максимуму", "Клоунада", "Очень крутой образ", - высказались комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160673-zdorovo-kogda-chelovek-pozvolyaet-sebe-byt-raznym-sobchak-primerila-neozhidannyy-obraz/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie