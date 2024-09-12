"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным": Собчак примерила неожиданный образ
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42-летняя российская телеведущая Ксения Собчак предстала в необычном ярком образе - новые фото она разместила в Instagram и вызвала бурю обсуждения среди подписчиков, передает NUR.KZ.
"Люблю минимализм всей душой, также я", - смеясь, прокомментировала свое перевоплощение Ксения.
Яркая, неординарная Ксения восхитила фанатов, ну а некоторые решили, что такой образ ей не к лицу.
"Здорово, когда человек позволяет себе быть разным, ведь жизнь одна. И кто бы что ни говорил, в этом Собчак нет равных", "Я придумала название к фотографиям - я из цирка Шапито", "Ну похудела, ну стильная… Но не модель и не актриса! Зачем лезть везде?", "Люблю минимализм, но странною любовью - чтобы все было по максимуму", "Клоунада", "Очень крутой образ", - высказались комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160673-zdorovo-kogda-chelovek-pozvolyaet-sebe-byt-raznym-sobchak-primerila-neozhidannyy-obraz/