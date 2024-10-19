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Хайди Клум вновь устроила фотосессию в нижнем белье со своей дочерью

Опубликовано:

Хайди и Лени Клум
Хайди и Лени Клум. Фото: instagram.com/intimissimiofficial

Супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени вновь приняли участие в совместной фотосессии - модели снялись для новой рекламы в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда Intimissimi.

Мать и дочь позировали в нижнем белье. Супермодель была запечатлена в темно-коричневом комплекте, а Лени — в черном сете, украшенном кружевом. Хайди Клум и ее дочь предстали перед камерой с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

"Готова на все ради денег", "Абсолютно неуместно","Извините, но это совершенно неправильно", - раскритиковали работу моделей некоторые пользователи.

Однако многие оценили новую фотосессию.

"Вы выглядите потрясающе вместе", "Две красивые женщины, не понимаю, что здесь критиковать. Люди позировали, позируют и будут позировать в нижнем белье", "Такие милашки", - писали они.

Отметим, что ранее Хайди и Лени Клум уже участвовали в совместной фотосессии для бренда нижнего белья. Тогда многие тоже раскритиковали моделей за этот шаг. Некоторые посчитали, что мама и дочь не должны находиться в одном кадре в столь откровенных нарядах.

После они вновь сделали совместную фотосессию в нижнем белье под новогодние праздники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174768-haydi-klum-vnov-ustroila-fotosessiyu-v-nizhnem-bele-so-svoey-docheryu/

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