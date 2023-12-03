Хайди Клум вновь снялась в нижнем белье со своей дочерью

Хайди Клум и ее дочь Лени вновь приняли участие в совместной фотосессии в нижнем белье - модели снялись для новой рекламной кампании итальянского бренда, передает NUR.KZ.

Фото появились в аккаунтах знаменитостей в Instagram. Фотосессия приурочена к предстоящим праздникам - Рождеству и Новому году.

Дуэт матери и дочери вновь вызвал шквал комментариев в социальных сетях: одни поддержали идею с довольно откровенными кадрами, другие же высказались, что испытывают неловкость.

"Кринж", "Фотосессия с мамой в нижнем белье - это все еще странно", "Она выглядит ребенком на фоне матери - и это жутковато", - обрушились с критикой пользователи.

Однако были и те, кто поддержал Хайди и Лени.

"Люди слишком остро реагируют, она модель. Делает свою работу. Ее мама - модель, тоже работает. Те, кому это кажется странным, я думаю, проблема в вас", "Не думаю, что ваши комментарии как-то повлияют на их карьеры. Уверен, между ними замечательные отношения"., Если кто-то спросит о самой прекрасной вещи в 2023 году, я покажу этот пост", - писали они.

Отметим, что ранее Хайди и Лени Клум уже участвовали в совместной фотосессии для бренда нижнего белья. Тогда многие тоже раскритиковали моделей за этот шаг. Некоторые посчитали, что мама и дочь не должны находиться в одном кадре в столь откровенных нарядах.

После девушку обвинили в злоупотреблении ретушью фотографий, которые та выкладывает в соцсети.

Также стоит отметить, что Лени пошла по стопам матери и в свои юные годы уже сотрудничает с известными брендами. Девушка принимает активное участие в съемках для модных журналов и выступает на подиуме.

А на прошедшей в конце октября на ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина, которую устраивает Хайди Клум, Лени затмила многих гостей своим появлением в откровенном наряде.