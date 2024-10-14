"Слишком круто": Say Mo прокатилась под свой трек верхом на коне, отпустив поводья

Отечественная певица Say Mo продемонстрировала навыки верховой езды на новом видео, которое разместила в своем Instagram-аккаунте, и получила массу положительных отзывов, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Say Mo записала свою версию популярного узбекского хита "Ne bo'ldi" Севинч Моминовой. Под новый трек казахстанская певица пронеслась на светлом скакуне на берегу моря. В один момент она даже отпустила поводья, не боясь того, что может упасть.

Поклонники оценили ее смелость и умение держаться в седле. Они признались, что остались под большим впечатлением от увиденного.

"Извините, это слишком круто", "Крутость зашкаливает", "Посвящается всем бывшим", "Как всегда, разрыв", "Молодец, девочка, гордимся тобой", "Какова!", "Мощь", - высказались комментаторы под видео.