AYREE в нежном образе в национальном стиле покорила сердца фанатов

Казахстанская исполнительница AYREE примерила наряд, сшитый в традиционном стиле. Образ молодой артистки высоко оценили ее верные поклонники в соцсети, передает NUR.KZ.

Скромный образ AYREE в традиционном стиле пришелся по душе ее подписчикам. Две косы добавили певице еще больше обаяния. Фанаты тут же написали об этом в комментариях.

"Какая красивая, да убережет Бог от сглаза", "Жаным", "Очень идет", "Вам к лицу", - отметили фанаты, щедро снабдив свои комментарии смайликами в виде сердец и огня.

Отметим, что образ был выбран AYREE специально для участия в телевизионном музыкальном проекте.

Напомним, AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. Она призналась, что в этот непростой период ей пришлось резко повзрослеть.