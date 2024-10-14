Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

AYREE в нежном образе в национальном стиле покорила сердца фанатов

Опубликовано:

AYREE
AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская исполнительница AYREE примерила наряд, сшитый в традиционном стиле. Образ молодой артистки высоко оценили ее верные поклонники в соцсети, передает NUR.KZ.

Скромный образ AYREE в традиционном стиле пришелся по душе ее подписчикам. Две косы добавили певице еще больше обаяния. Фанаты тут же написали об этом в комментариях.

"Какая красивая, да убережет Бог от сглаза", "Жаным", "Очень идет", "Вам к лицу", - отметили фанаты, щедро снабдив свои комментарии смайликами в виде сердец и огня.

Отметим, что образ был выбран AYREE специально для участия в телевизионном музыкальном проекте.

Напомним, AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. Она призналась, что в этот непростой период ей пришлось резко повзрослеть.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174064-ayree-v-nezhnom-obraze-v-nacionalnom-stile-pokorila-serdca-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie