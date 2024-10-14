AYREE в нежном образе в национальном стиле покорила сердца фанатов
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Казахстанская исполнительница AYREE примерила наряд, сшитый в традиционном стиле. Образ молодой артистки высоко оценили ее верные поклонники в соцсети, передает NUR.KZ.
Скромный образ AYREE в традиционном стиле пришелся по душе ее подписчикам. Две косы добавили певице еще больше обаяния. Фанаты тут же написали об этом в комментариях.
"Какая красивая, да убережет Бог от сглаза", "Жаным", "Очень идет", "Вам к лицу", - отметили фанаты, щедро снабдив свои комментарии смайликами в виде сердец и огня.
Отметим, что образ был выбран AYREE специально для участия в телевизионном музыкальном проекте.
Напомним, AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. Она призналась, что в этот непростой период ей пришлось резко повзрослеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174064-ayree-v-nezhnom-obraze-v-nacionalnom-stile-pokorila-serdca-fanatov/
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