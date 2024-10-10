"Таких женщин мужчины боятся": Мадлен похвасталась фигурой в топе-корсете на шнуровке

Блогер-миллионник Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, попозировала в наряде с открытым животом и привлекла внимание фанатов, которые оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Короткий черный корсетный топ на шнуровке по бокам, длинная юбка в тон и чокер с белой и красной розами - образ Мадлен восхитил ее подписчиков. Инстадива не без гордости показала подтянутую фигуру, акцентируя внимание на животе и груди. Для образа она подчеркнула глаза и губы, а также распустила длинные волосы.

"Вот она - красота восточная и магнетизм", "Соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе - шикарная женщина!", "Когда красота и ум встретились", "Статная девушка", "Флюиды женственности и силы", "Роскошная", "Нет слов, чтобы описать тебя", "Мадлен - это бренд", "Таких женщин мужчины боятся", - высказались комментаторы.