"Роскошная": Аида Уразбахтина вышла в свет в элегантном и эффектном наряде
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Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина показалась в стильном и элегантном аутфите. Новые фото девушка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Для выхода в свет Аида Уразбахтина выбрала черное гипюровое платье и элегантную обувь. Девушка подобрала под платье яркий акцент - розовую сумочку.
Аутфит она также дополнила эффектными украшениями. Мягкие локоны и неброский макияж сделали вечерний образ еще романтичнее.
"Моя суперсила - делать вид, что я не заметила, хотя я заметила все", - прокомментировала свою публикацию Аида.
"Откуда это невероятное платье?", "Невероятная красота. Шикарный наряд", "Роскошная", "Очаровашка", "Какая богиня", - осыпали лестными отзывами участницу "Холостяка" в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173221-roskoshnaya-aida-urazbahtina-vyshla-v-svet-v-elegantnom-i-effektnom-naryade/
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