"Будь моей девушкой": звезда "Холостяка" в комбинезоне с шортами вызвала восторг в Сети
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Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями, на которых продемонстрировала стройную фигуру, передает NUR.KZ.
Фото было сделаны в Бодруме. На снимках Аида запечатлелась в черном приталенном комбинезоне с шортами. Светлая сумочка и белые кроссовки, а также черные солнцезащитные очки дополнили ее образ.
Девушка не без гордости продемонстрировала фигуру и бронзовый загар.
Публикация запестрела от смайликов в виде огня и сердец.
"Откуда это классный комбез? Ты шикарна в нем", "Красотка", "Милашка", "Стань моей девушкой, прошу тебя", - пишут комментарии подписчики.
Ранее звезда "Холостяка" появилась в оригинальном вечернем платье и очаровала своих фолловеров. Девушку назвали "королевой ночи".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2161992-bud-moey-devushkoy-zvezda-holostyaka-v-kombinezone-s-shortami-vyzvala-vostorg-v-seti/