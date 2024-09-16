"Будь моей девушкой": звезда "Холостяка" в комбинезоне с шортами вызвала восторг в Сети

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями, на которых продемонстрировала стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Фото было сделаны в Бодруме. На снимках Аида запечатлелась в черном приталенном комбинезоне с шортами. Светлая сумочка и белые кроссовки, а также черные солнцезащитные очки дополнили ее образ.

Девушка не без гордости продемонстрировала фигуру и бронзовый загар.

Публикация запестрела от смайликов в виде огня и сердец.

"Откуда это классный комбез? Ты шикарна в нем", "Красотка", "Милашка", "Стань моей девушкой, прошу тебя", - пишут комментарии подписчики.

Ранее звезда "Холостяка" появилась в оригинальном вечернем платье и очаровала своих фолловеров. Девушку назвали "королевой ночи".