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"Молодильные яблочки?": примерившую купальник Утяшеву попросили поделиться секретом красоты

Опубликовано:

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

39-летняя спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась новыми фото - ее образ подписчики Instagram-аккаунта посчитали чувственным и эффектным, передает NUR.KZ.

"Со съемок "Выжить в Самарканде. Игра сезонов". Да-да… Будет очень горячо... И я даже не про эти кадры", - прокомментировала Ляйсан публикацию.

На черно-белых фото она запечатлелась лежа в ванне в слитном купальнике с цветочным принтом и акцентом на декольте. Ляйсан не без гордости продемонстрировала стройные ноги и пышную грудь.

Эффектный образ теледивы оценили в соцсети и спросили, как ей удается быть такой привлекательной.

"Какая прекрасная", "Откуда такие шикарные формы? Молодильные яблочки? Супер", "Шикарная женщина", "Красивая", "Вы богиня", - написали ей фанаты под фото.

Немногим ранее Ляйсан Утяшева показала фото без макияжа и изумила Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172399-molodilnye-yablochki-primerivshuyu-kupalnik-utyashevu-poprosili-podelitsya-sekretom-krasoty/

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