"Молодильные яблочки?": примерившую купальник Утяшеву попросили поделиться секретом красоты
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39-летняя спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась новыми фото - ее образ подписчики Instagram-аккаунта посчитали чувственным и эффектным, передает NUR.KZ.
"Со съемок "Выжить в Самарканде. Игра сезонов". Да-да… Будет очень горячо... И я даже не про эти кадры", - прокомментировала Ляйсан публикацию.
На черно-белых фото она запечатлелась лежа в ванне в слитном купальнике с цветочным принтом и акцентом на декольте. Ляйсан не без гордости продемонстрировала стройные ноги и пышную грудь.
Эффектный образ теледивы оценили в соцсети и спросили, как ей удается быть такой привлекательной.
"Какая прекрасная", "Откуда такие шикарные формы? Молодильные яблочки? Супер", "Шикарная женщина", "Красивая", "Вы богиня", - написали ей фанаты под фото.
Немногим ранее Ляйсан Утяшева показала фото без макияжа и изумила Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172399-molodilnye-yablochki-primerivshuyu-kupalnik-utyashevu-poprosili-podelitsya-sekretom-krasoty/
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