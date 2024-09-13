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Эзотерика

"Не надо прятать веснушки": Ляйсан Утяшева показала фото без макияжа и изумила Сеть

Опубликовано:

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

39-летняя спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала свои веснушки, опубликовав в соцсети фото без макияжа. Подписчики Instagram-аккаунта умилились увиденному, передает NUR.KZ.

"Это довольное личико без мейка и фильтров, засыпанное веснушками, читает сейчас параллельно 2 книжки. Всегда делаю именно так.

Одна — обязательно содержит философский характер. Но в одиночку такое серьезное чтиво идет тяжело, поэтому вторая книга — это роман или увлекательное фэнтези…

Или то, что читают дети, чтобы быть в курсе событий. Сейчас детки читают "Капитанскую дочку" А.С. Пушкина и я вместе с ними.

А книга, которая в данный момент вдохновляет меня, - "Древняя тайна Цветка Жизни". Делюсь с вами цитатой из нее в карусели", - рассказала она.

Фанаты заявили, что Ляйсан без макияжа выглядит еще краше.

"Как можно было скрывать такую красоту?", "Люди, а где вы веснушки берете? В какую очередь надо встать?", "Тебе не надо прятать веснушки, они тебе придают уникальность", "Ну вы только посмотрите, как она абсолютно всегда выглядит при любых обстоятельствах невероятно шикарной и милой", - отметили под постом теледивы пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160969-ne-nado-pryatat-vesnushki-lyaysan-utyasheva-pokazala-foto-bez-makiyazha-i-izumila-set/

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