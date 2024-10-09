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Итальянская топ-модель с русскими корнями попозировала в платье с экстремальным декольте

Опубликовано:

Арина Бернардини-Дроздецкая
Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая вновь удивила подписчиков в соцсети эффектным образом - она появилась в платье с экстремальным декольте, передает NUR.KZ.

Черное длинное платье по фигуре с глубоким декольте, украшенное жемчужными нитями, черный берет с вуалью, маленькая сумочка и туфли-лодочки - образ топ-модели вновь вызвал восторг у ее подписчиков. Об этом они высказались в комментариях под фото.

Впрочем, и сама Бернардини-Дроздецая отметила, что выглядит шикарно.

"Сногсшибательная в этом новом платье", - написала она.

"Такая элегантная, аристократичная женщина", "Словно кадр из фильма", "Люблю ваше чувство стиля", "Суперкрасивая женщина в красивом наряде", "Захватывающая красота", - написали ей фолловеры в соцсети.

Немногим ранее Арина Бернардини-Дроздецкая покрасовалась в наряде в шахматную клетку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172085-italyanskaya-top-model-s-russkimi-kornyami-popozirovala-v-plate-s-ekstremalnym-dekolte/

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