Итальянская топ-модель с русскими корнями попозировала в платье с экстремальным декольте
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Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая вновь удивила подписчиков в соцсети эффектным образом - она появилась в платье с экстремальным декольте, передает NUR.KZ.
Черное длинное платье по фигуре с глубоким декольте, украшенное жемчужными нитями, черный берет с вуалью, маленькая сумочка и туфли-лодочки - образ топ-модели вновь вызвал восторг у ее подписчиков. Об этом они высказались в комментариях под фото.
Впрочем, и сама Бернардини-Дроздецая отметила, что выглядит шикарно.
"Сногсшибательная в этом новом платье", - написала она.
"Такая элегантная, аристократичная женщина", "Словно кадр из фильма", "Люблю ваше чувство стиля", "Суперкрасивая женщина в красивом наряде", "Захватывающая красота", - написали ей фолловеры в соцсети.
Немногим ранее Арина Бернардини-Дроздецкая покрасовалась в наряде в шахматную клетку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172085-italyanskaya-top-model-s-russkimi-kornyami-popozirovala-v-plate-s-ekstremalnym-dekolte/
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