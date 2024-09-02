"Потрясающая женщина": итальянская топ-модель с русскими корнями изумила стильным образом

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая очаровала своих подписчиков в соцсети новым стильным и неординарным образом, передает NUR.KZ.

Арина Бернардини-Дроздецкая покрасовалась в наряде в шахматную клетку. Ее стройные ноги украсили босоножки на высоком каблуке, а черная сумочка и солнцезащитные очки завершили образ.

Модель родом из России продемонстрировала не только подтянутую фигуру, но и очаровательную улыбку на фото, которые выставила в своем блоге.

"У тебя образцовые ноги", "Классические цвета всегда выглядят потрясающе!", "Просто супер", "Хороша", "Потрясающая женщина", "Буря", "Элегантная и сексуальная", "Абсолютно красивая", "Горячая", - гласят отзывы подписчиков под новыми фотографиями модели.

Напомним, весной прошлого года Арина Бернардини-Дроздецкая родила сына.