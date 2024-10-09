"Огонь": Аскар Ильясов попозировал без футболки во время тренировки

Популярный казахстанский актер Аскар Ильясов опубликовал новые фотографии, снятые в Татарстане - звезда сериала "Нулевой пациент" показал тренировку с родным братом, передает NUR.KZ.

"Физическая культура", - так Ильясов подписал снимки с тренировки. Аскар и его младший брат Ансар сделали несколько упражнений на турниках на улицах Казани.

Парни обнажили торсы и сделали несколько фотографий на радость поклонницам.

"Как будто бы Дин и Сэм Винчестеры (персонажи сериала "Сверхъестественное" - прим. ред.)", "Огонь", "Что за качки", "Хорошая работа", "Почему никто не знал, что ты в городе?", "Тигры", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что Аскар Ильясов запечатлелся с мечом - актер был одет в казахский национальный наряд.