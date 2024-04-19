"Полегче, самурай": Аскар Ильясов запечатлелся с мечом в казахском национальном наряде
Опубликовано:
Казахстанский актер Аскар Ильясов опубликовал кадры с новой необычной фотосессии. Звезда сериала "Нулевой пациент" предстал в национальном аутфите с мечом в руках, передает NUR.KZ.
Казахская национальная одежда и меч - Ильясов решил сыграть на креативном сочетании. Необычные цвета и эффекты лишь добавили фотографиям атмосферности.
"Никакого посыла, просто фотографии", - подписал публикацию Аскар.
Поклонники творчества актера были удивлены и восхищены снимками. Некоторые решили отпустить несколько шуток в адрес кинозвезды.
"Полегче, самурай", "У самурая нет цели, только курт", "Асеке, Вы - кино", "Просто вау", "Классные фотографии, Аскар", "Это преступление - быть таким красивым", - написали фолловеры в комментариях.
Пару дней назад Аскар Ильясов официально подтвердил, что состоит в отношениях с моделью и художницей Айей Шалкар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087912-polegche-samuray-askar-ilyasov-zapechatlelsya-s-mechom-v-kazahskom-natsionalnom-naryade/