"Полегче, самурай": Аскар Ильясов запечатлелся с мечом в казахском национальном наряде

Казахстанский актер Аскар Ильясов опубликовал кадры с новой необычной фотосессии. Звезда сериала "Нулевой пациент" предстал в национальном аутфите с мечом в руках, передает NUR.KZ.

Казахская национальная одежда и меч - Ильясов решил сыграть на креативном сочетании. Необычные цвета и эффекты лишь добавили фотографиям атмосферности.

"Никакого посыла, просто фотографии", - подписал публикацию Аскар.

Поклонники творчества актера были удивлены и восхищены снимками. Некоторые решили отпустить несколько шуток в адрес кинозвезды.

"Полегче, самурай", "У самурая нет цели, только курт", "Асеке, Вы - кино", "Просто вау", "Классные фотографии, Аскар", "Это преступление - быть таким красивым", - написали фолловеры в комментариях.

Пару дней назад Аскар Ильясов официально подтвердил, что состоит в отношениях с моделью и художницей Айей Шалкар.