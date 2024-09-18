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Аша Матай показала себя без макияжа и восхитила фанатов (видео)

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Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/Asha_matai

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай показала в Instagram кадры с преображением, однако многие подписчики отметили, что она выглядит прекрасно и без макияжа, передает NUR.KZ.

В первом кадре Аша появляется без макияжа и укладки, кадр сменяется и актриса уже в роскошном образе - на ней розовый атласный наряд, украшение, вечерний макияж и укладка.

Фанаты оценили преображение, однако заметили, что Аша выглядит отлично и без макияжа.

"Вы естественная очень красивая", "Без мейка еще моложе", "Красотка", "Моя волшебная", "О, я даже не узнала без макияжа", "Люблю все ваши передачи, которые вы ведете", "Милашка", - отметили в Сети.

Не так давно фанаты восхитились закрытыми пляжными нарядами Аши Матай на Алаколе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162721-asha-matay-pokazala-sebya-bez-makiyazha-i-voshitila-fanatov-video/

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