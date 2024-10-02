"Бабушкин внук": Али Окапов и Акерке Буркитбай устроили осеннюю фотосессию с сыном
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Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай устроили осеннюю фотосессию вместе с маленьким сыном Зейном, теплые кадры умилили подписчиков, передает NUR.KZ.
Фотографии появились в Instagram Али Окапова. На снимках супруги запечатлены на природе вместе со своим малышом. Их лица светятся от улыбок.
"Осень. Мы. С днем рождения, Акерке", - написал Али в своем блоге.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Зейн стал все больше похож на звездную бабушку - певицу Розу Рымбаеву.
"Поздравляем! Будьте счастливы", "Цыпленок подрос", "На Розу Рымбаеву еще сильнее стал похож", "Красивая семья", "Бабушкин внук", "Любимые", "Папина копия", "Ой, как на бабушку свою похож", - написали пользователи соцсети под теплыми снимками.
Недавно Али Окапов рассказал о болезни связок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168478-babushkin-vnuk-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-ustroili-osennyuyu-fotosessiyu-s-synom/
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