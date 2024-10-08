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"Бомбическая красотка": Екатерина Волкова поделилась пляжными фото с отдыха в Египте

Опубликовано:

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Звезда популярного российского сериала "Воронины" Екатерина Волкова вновь отправилась в отпуск, на этот раз в Египет. Актриса пощеголяла фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

"Любовь к себе начинается с уже третьего отпуска в этом году. Нет, не стыдно", - написала Екатерина.

На снимках звезда сериала "Воронины" запечатлелась в черном слитном купальнике во время отдыха в солнечном Шарм-Эль-Шейхе. В карусели можно увидеть, как актриса сидит на розовом надувном фламинго, а также лежит рядом с бассейном.

"Шикарная красавица, если есть такая возможность, то почему нет? Наслаждайтесь каждым мгновением", "Заслуженный отпуск, и нечего стыдиться", "Ах, как жарко", "Бомбическая красотка", "Хотел бы я стать Константином Ворониным", - высказались восхищенные комментаторы.

Ранее звезда "Ворониных" покрасовалась в бикини - она попозировала в пляжном наряде во дворе своего дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171613-bombicheskaya-krasotka-ekaterina-volkova-podelilas-plyazhnymi-foto-s-otdyha-v-egipte/

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