"Бомбическая красотка": Екатерина Волкова поделилась пляжными фото с отдыха в Египте

Звезда популярного российского сериала "Воронины" Екатерина Волкова вновь отправилась в отпуск, на этот раз в Египет. Актриса пощеголяла фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

"Любовь к себе начинается с уже третьего отпуска в этом году. Нет, не стыдно", - написала Екатерина.

На снимках звезда сериала "Воронины" запечатлелась в черном слитном купальнике во время отдыха в солнечном Шарм-Эль-Шейхе. В карусели можно увидеть, как актриса сидит на розовом надувном фламинго, а также лежит рядом с бассейном.

"Шикарная красавица, если есть такая возможность, то почему нет? Наслаждайтесь каждым мгновением", "Заслуженный отпуск, и нечего стыдиться", "Ах, как жарко", "Бомбическая красотка", "Хотел бы я стать Константином Ворониным", - высказались восхищенные комментаторы.

Ранее звезда "Ворониных" покрасовалась в бикини - она попозировала в пляжном наряде во дворе своего дома.