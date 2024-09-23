"Какая женщина!": звезда "Ворониных" покрасовалась в бикини

42-летняя российская актриса Екатерина Волкова, звезда полюбившегося сериала "Воронины", похвасталась фигурой в купальнике. Фото появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"С каким там нас днем лета? 114-м, кажется? А теперь сравните это фото и предыдущее в ленте. Мой Инстаграм, мои правила, моя жизнь, полная контрастов. Какая я вам нравлюсь больше?" - спросила она своих фанатов.

На новом фото, которое актриса разместила в блоге, она красуется во дворе дома в бикини и легком халате, который накинула поверх пляжной одежды.

На предыдущем фото Екатерина запечатлелась в театре. Фанаты тут же отреагировали на ее пост, где она предложила сравнить два снимка и два ее образа.

"Зависти нет. Но к чему такое фото? Только испортили впечатление. Надо кому-то что-то доказывать?", "Есть что показать. Красивое тело, плоский живот, стройная", "В купальниках больше всего нравится", "Вай, какая женщина!" - гласят комментарии.