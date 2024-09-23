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"Какая женщина!": звезда "Ворониных" покрасовалась в бикини

Опубликовано:

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

42-летняя российская актриса Екатерина Волкова, звезда полюбившегося сериала "Воронины", похвасталась фигурой в купальнике. Фото появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"С каким там нас днем лета? 114-м, кажется? А теперь сравните это фото и предыдущее в ленте. Мой Инстаграм, мои правила, моя жизнь, полная контрастов. Какая я вам нравлюсь больше?" - спросила она своих фанатов.

На новом фото, которое актриса разместила в блоге, она красуется во дворе дома в бикини и легком халате, который накинула поверх пляжной одежды.

На предыдущем фото Екатерина запечатлелась в театре. Фанаты тут же отреагировали на ее пост, где она предложила сравнить два снимка и два ее образа.

"Зависти нет. Но к чему такое фото? Только испортили впечатление. Надо кому-то что-то доказывать?", "Есть что показать. Красивое тело, плоский живот, стройная", "В купальниках больше всего нравится", "Вай, какая женщина!" - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164846-kakaya-zhenshchina-zvezda-voroninyh-pokrasovalas-v-bikini/

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