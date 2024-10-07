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"Скромные образы больше к лицу": новый стиль Дины Саевой привел фанатов в восторг

Опубликовано:

Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Российская модель и блогер таджикского происхождения Дина Саева порадовала поклонников свежими фотографиями в Instagram - они высоко оценили ее новый образ, передает NUR.KZ.

В своей новой публикации в соцсети Дина предстала перед подписчиками в элегантном образе - на ней был теплый закрытый костюм, уши украшали крупные серьги, а в руках она держала сумочку на цепочке.

Нередко позирующая в откровенных нарядах модель призналась, что и для нее самой подобный образ в новинку.

"Чувствую себя так, будто это - новая версия меня", - призналась Саева.

Поклонники разделили мнение любимицы.

"Мне кажется, или она похожа на Монику Беллуччи?", "Такие скромные образы тебе больше к лицу, потрясающе выглядишь", "Какая изящная", "Расцветает, меняется", "Невероятно красивая, девушка мечты", "Наипрекраснейший образ", - отметили в комментариях.

Недавно Дина Саева гордо демонстрировала фигуру на фото из Сен-Тропе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171134-skromnye-obrazy-bolshe-k-licu-novyy-stil-diny-saevoy-privel-fanatov-v-vostorg/

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