"Скромные образы больше к лицу": новый стиль Дины Саевой привел фанатов в восторг
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Российская модель и блогер таджикского происхождения Дина Саева порадовала поклонников свежими фотографиями в Instagram - они высоко оценили ее новый образ, передает NUR.KZ.
В своей новой публикации в соцсети Дина предстала перед подписчиками в элегантном образе - на ней был теплый закрытый костюм, уши украшали крупные серьги, а в руках она держала сумочку на цепочке.
Нередко позирующая в откровенных нарядах модель призналась, что и для нее самой подобный образ в новинку.
"Чувствую себя так, будто это - новая версия меня", - призналась Саева.
Поклонники разделили мнение любимицы.
"Мне кажется, или она похожа на Монику Беллуччи?", "Такие скромные образы тебе больше к лицу, потрясающе выглядишь", "Какая изящная", "Расцветает, меняется", "Невероятно красивая, девушка мечты", "Наипрекраснейший образ", - отметили в комментариях.
Недавно Дина Саева гордо демонстрировала фигуру на фото из Сен-Тропе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171134-skromnye-obrazy-bolshe-k-licu-novyy-stil-diny-saevoy-privel-fanatov-v-vostorg/
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