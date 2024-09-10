"Затмишь Беллу Хадид": Дина Саева в белье сразила кадрами из Сен-Тропе

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фигуру на свежих кадрах, снятых в Сен-Тропе, и вызвала бурю обсуждений в соцсети, передает NUR.KZ.

Отдыхающая на курорте Дина Саева сразила яркими снимками – инстадива покрасовалась на диване в белье телесного цвета, приняв несколько провокационных поз.

"Доброе утро", - подписала публикацию модель, добавив эмодзи в форме кошки.

Черно-белые и цветные фотографии пришлись по вкусу поклонникам, а у хейтеров появилась возможность осудить Саеву.

"Очень красивая", "Когда тебя уже замуж позовут?", "Как ты добилась такой фигуры?", "Как всегда полуголое тело", "С каждым днем все красивее", "Пора в модельный бизнес - затмишь Беллу Хадид", - гласят комментарии.

Недавно фанаты оценили фигуру Дины Саевой в очень коротком платье - они решили, что модель "жутко похудела".