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"Затмишь Беллу Хадид": Дина Саева в белье сразила кадрами из Сен-Тропе

Опубликовано:

Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фигуру на свежих кадрах, снятых в Сен-Тропе, и вызвала бурю обсуждений в соцсети, передает NUR.KZ.

Отдыхающая на курорте Дина Саева сразила яркими снимками – инстадива покрасовалась на диване в белье телесного цвета, приняв несколько провокационных поз.

"Доброе утро", - подписала публикацию модель, добавив эмодзи в форме кошки.

Черно-белые и цветные фотографии пришлись по вкусу поклонникам, а у хейтеров появилась возможность осудить Саеву.

"Очень красивая", "Когда тебя уже замуж позовут?", "Как ты добилась такой фигуры?", "Как всегда полуголое тело", "С каждым днем все красивее", "Пора в модельный бизнес - затмишь Беллу Хадид", - гласят комментарии.

Недавно фанаты оценили фигуру Дины Саевой в очень коротком платье - они решили, что модель "жутко похудела".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159796-zatmish-bellu-hadid-dina-saeva-v-bele-srazila-kadrami-iz-sen-trope/

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