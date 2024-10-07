"Ух, красотка!": Люся Чеботина попозировала в мини-юбке и коротком топе в Дубае
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27-летняя российская певица Люся Чеботина, исполнительница хита "Солнце Монако", опубликовала чувственные фото, снятые в Дубае, и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.
Короткий белый топ на лямках и камуфляжная мини-юбка, замшевые сапожки и высокий хвост - Люся Чеботина примерила задорный и чувственный образ, который тут же оценили в Сети.
"Один тут отдыхаешь?" - гласит комментарий певицы под фото.
"Неподражаемая Люся, Голливуд не то что плачет, там истерика", "Стильно, дерзко, сексуально", "Ух, красотка, шикарная, эффектная, потрясающая", "Восхитительная", "Естественная, классная фигура", - написали ей фанаты в соцсети.
Не так давно Люся Чеботина в платье с высоким разрезом пленила фанатов. Один из поклонников предложил ей выйти за него замуж, написав об этом в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2170932-uh-krasotka-lyusya-chebotina-popozirovala-v-mini-yubke-i-korotkom-tope-v-dubae/
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