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"Ух, красотка!": Люся Чеботина попозировала в мини-юбке и коротком топе в Дубае

Опубликовано:

Люся Чеботина
Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

27-летняя российская певица Люся Чеботина, исполнительница хита "Солнце Монако", опубликовала чувственные фото, снятые в Дубае, и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Короткий белый топ на лямках и камуфляжная мини-юбка, замшевые сапожки и высокий хвост - Люся Чеботина примерила задорный и чувственный образ, который тут же оценили в Сети.

"Один тут отдыхаешь?" - гласит комментарий певицы под фото.

"Неподражаемая Люся, Голливуд не то что плачет, там истерика", "Стильно, дерзко, сексуально", "Ух, красотка, шикарная, эффектная, потрясающая", "Восхитительная", "Естественная, классная фигура", - написали ей фанаты в соцсети.

Не так давно Люся Чеботина в платье с высоким разрезом пленила фанатов. Один из поклонников предложил ей выйти за него замуж, написав об этом в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2170932-uh-krasotka-lyusya-chebotina-popozirovala-v-mini-yubke-i-korotkom-tope-v-dubae/

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