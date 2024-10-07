"Ух, красотка!": Люся Чеботина попозировала в мини-юбке и коротком топе в Дубае

27-летняя российская певица Люся Чеботина, исполнительница хита "Солнце Монако", опубликовала чувственные фото, снятые в Дубае, и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Короткий белый топ на лямках и камуфляжная мини-юбка, замшевые сапожки и высокий хвост - Люся Чеботина примерила задорный и чувственный образ, который тут же оценили в Сети.

"Один тут отдыхаешь?" - гласит комментарий певицы под фото.

"Неподражаемая Люся, Голливуд не то что плачет, там истерика", "Стильно, дерзко, сексуально", "Ух, красотка, шикарная, эффектная, потрясающая", "Восхитительная", "Естественная, классная фигура", - написали ей фанаты в соцсети.

Не так давно Люся Чеботина в платье с высоким разрезом пленила фанатов. Один из поклонников предложил ей выйти за него замуж, написав об этом в комментариях.