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"Выходи за меня замуж": Люся Чеботина в платье с высоким разрезом пленила фанатов

Опубликовано:

Люся Чеботина
Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

27-летняя российская певица Люся Чеботина, известная по хиту "Солнце Монако", примерила новый образ - артистка появилась в эффектном платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

"Я знаю, что ты сделаешь", - написала Люся.

Певица появилась в нежно-розовом платье с перьями и высоким боковым разрезом. Артистка показала стройные и длинные ноги на фото. Вечерний образ певица дополнила украшениями.

"Это самое крутое платье", "Шикарная девочка", "Мой кардиолог запретил посещать твой аккаунт", "Что-что, а ножки у Люси одни из самых красивых в мире", "Красавица", "Выходи за меня замуж", "Шик", "Ой, как мне нравится", - отреагировали верные фанаты.

Напомним, в апреле исполнительница "Солнце Монако" отметила 27-летие в коротком платье с декольте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167576-vyhodi-za-menya-zamuzh-lyusya-chebotina-v-plate-s-vysokim-razrezom-plenila-fanatov/

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