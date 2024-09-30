"Выходи за меня замуж": Люся Чеботина в платье с высоким разрезом пленила фанатов
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27-летняя российская певица Люся Чеботина, известная по хиту "Солнце Монако", примерила новый образ - артистка появилась в эффектном платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.
"Я знаю, что ты сделаешь", - написала Люся.
Певица появилась в нежно-розовом платье с перьями и высоким боковым разрезом. Артистка показала стройные и длинные ноги на фото. Вечерний образ певица дополнила украшениями.
"Это самое крутое платье", "Шикарная девочка", "Мой кардиолог запретил посещать твой аккаунт", "Что-что, а ножки у Люси одни из самых красивых в мире", "Красавица", "Выходи за меня замуж", "Шик", "Ой, как мне нравится", - отреагировали верные фанаты.
Напомним, в апреле исполнительница "Солнце Монако" отметила 27-летие в коротком платье с декольте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167576-vyhodi-za-menya-zamuzh-lyusya-chebotina-v-plate-s-vysokim-razrezom-plenila-fanatov/
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