Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли покрасовалась в полупрозрачных платьях
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Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", показала разные образы в новой Instagram-публикации, передает NUR.KZ.
Два образа, которые Мерьем представила в соцсети, были разными, но объединяли их полупрозрачные элементы. Сначала Узерли сфотографировалась в изысканном черном платье с крупным цветочным декором на груди.
В карусели можно также увидеть актрису в коротком кружевном платье белого цвета, которое создает легкий романтичный образ.
Волосы Мерьем в обоих случаях распущены, а ее макияж был минималистичным.
"Ошеломляющая", "Красотка", "Настоящая принцесса", "Какая красивая султанша", "Мы соскучились, дорогая Мерьем - давно не видели тебя", - написали очарованные фанаты в комментариях под постом.
Недавно Мерьем Узерли попозировала в ярком платье в Стамбуле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2170074-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-pokrasovalas-v-poluprozrachnyh-platyah/
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