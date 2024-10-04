Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли покрасовалась в полупрозрачных платьях

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", показала разные образы в новой Instagram-публикации, передает NUR.KZ.

Два образа, которые Мерьем представила в соцсети, были разными, но объединяли их полупрозрачные элементы. Сначала Узерли сфотографировалась в изысканном черном платье с крупным цветочным декором на груди.

В карусели можно также увидеть актрису в коротком кружевном платье белого цвета, которое создает легкий романтичный образ.

Волосы Мерьем в обоих случаях распущены, а ее макияж был минималистичным.

"Ошеломляющая", "Красотка", "Настоящая принцесса", "Какая красивая султанша", "Мы соскучились, дорогая Мерьем - давно не видели тебя", - написали очарованные фанаты в комментариях под постом.

Недавно Мерьем Узерли попозировала в ярком платье в Стамбуле.