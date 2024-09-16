Исполнительница роли Хюррем-султан Мерьем Узерли покрасовалась в ярком платье в Стамбуле

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем-султан в исторической драме "Великолепный век", прилетела в Турцию и покрасовалась в эффектном платье, передает NUR.KZ.

На цветных и черно-белых снимках кинозвезда запечатлелась в апартаментах и на балконе - на ней было необычное платье с принтом из мультфильма "Белоснежка и семь гномов".

Наряд приоткрыл плечи и спину Мерьем - на фотографиях можно рассмотреть аутфит со всех сторон.

"От султанши до принцессы Диснея", "Прекрасна, словно королева", "Хюррем еще и Золушка", "Привет, прелестная", "Ты такая красивая", "Шарм, красота, гармония", "Люблю тебя, жемчужинка моя", "Тебе все идет", - гласят комментарии от сраженных фанатов.

Недавно Мерьем Узерли появилась в пышной мини-юбке.