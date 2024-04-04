"Фантастично": Настя Каменских появилась в эффектном топе-корсете с оригинальным декольте
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36-летняя украинская певица Настя Каменских, солистка дуэта "Потап и Настя", показала свой аутфит с акцентом на декольте, в котором появилась в новом клипе, передает NUR.KZ.
"Теперь один из самых любимых образов - мой лук из видео на песню "Не оставляй меня". Как вам, кстати?" - спросила она своих подписчиков.
Строгий черный костюм Настя "разбавила" корсетным топом с глубоким и оригинальным декольте. Завершила образ эффектная прическа - артистка аккуратно уложила волнистые волосы.
"Фантастично", "Я думала, Анна Седокова", "Поясок очень круто подчеркивает талию, а грудь, по комментариям видно, - позахлебывались от зависти некоторые", " Боже, девочки. Я так не играю", "Бомба", "Красивая", "Супер", "Вот только так и ходите мусор выбрасывать!" - написали ей фанаты.
Ранее Настя Каменских запечатлелась в уютном наряде с кружевом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078822-fantastichno-nastya-kamenskih-poyavilas-v-effektnom-tope-korsete-s-originalnym-dekolte/