"Не могу оторвать взгляд от тебя": Фахрие Эвджен порадовала фанатов фото с яхты

Турецкая киноактриса Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, показала в соцсети фото, снятые во время ее прогулки на яхте. Фанаты вновь усыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

За короткое время публикация Фахрие Эвджен набрала около 85 тысяч "лайков". В карусели она представила ряд снимков, на которых позировала в разных пляжных нарядах.

Настоящим украшением фото стала улыбка звезды сериала "Королек - птичка певчая" - видно, что у Фахрие во время водной прогулки было солнечное настроение.

"Ты очень красива, Фахрие", "Не могу оторвать взгляд от тебя", "Горячая мама", "Красивая женщина, отличная мама с прекрасным сердцем", - отметили в Сети.

Мы также писали, что Фахрие Эвджен порадовала снимками с пляжа - жена Бурака Озчивита появилась в стильном купальнике.