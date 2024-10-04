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"Не могу оторвать взгляд от тебя": Фахрие Эвджен порадовала фанатов фото с яхты

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Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая киноактриса Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, показала в соцсети фото, снятые во время ее прогулки на яхте. Фанаты вновь усыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

За короткое время публикация Фахрие Эвджен набрала около 85 тысяч "лайков". В карусели она представила ряд снимков, на которых позировала в разных пляжных нарядах.

Настоящим украшением фото стала улыбка звезды сериала "Королек - птичка певчая" - видно, что у Фахрие во время водной прогулки было солнечное настроение.

"Ты очень красива, Фахрие", "Не могу оторвать взгляд от тебя", "Горячая мама", "Красивая женщина, отличная мама с прекрасным сердцем", - отметили в Сети.

Мы также писали, что Фахрие Эвджен порадовала снимками с пляжа - жена Бурака Озчивита появилась в стильном купальнике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169952-ne-mogu-otorvat-vzglyad-ot-tebya-fahrie-evdzhen-poradovala-fanatov-foto-s-yahty/

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