"Не могу оторвать взгляд от тебя": Фахрие Эвджен порадовала фанатов фото с яхты
Опубликовано:
Турецкая киноактриса Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, показала в соцсети фото, снятые во время ее прогулки на яхте. Фанаты вновь усыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.
За короткое время публикация Фахрие Эвджен набрала около 85 тысяч "лайков". В карусели она представила ряд снимков, на которых позировала в разных пляжных нарядах.
Настоящим украшением фото стала улыбка звезды сериала "Королек - птичка певчая" - видно, что у Фахрие во время водной прогулки было солнечное настроение.
"Ты очень красива, Фахрие", "Не могу оторвать взгляд от тебя", "Горячая мама", "Красивая женщина, отличная мама с прекрасным сердцем", - отметили в Сети.
Мы также писали, что Фахрие Эвджен порадовала снимками с пляжа - жена Бурака Озчивита появилась в стильном купальнике.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169952-ne-mogu-otorvat-vzglyad-ot-tebya-fahrie-evdzhen-poradovala-fanatov-foto-s-yahty/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.