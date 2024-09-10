"От красоты этой женщины кружится голова": Фахрие Эвджен порадовала снимками с пляжа

Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, похвасталась фигурой в стильном купальнике и выслушала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

Ранее Фахрие Эвджен уже демонстрировала фигуру в леопардовом купальнике. На этот раз звезда сериалов "Листопад" и "Королек - птичка певчая" примерила эффектный черный купальник с открытой спиной. Черный солнцезащитные очки дополнили ее пляжный образ.

Фанаты искупали Фахрие в комплиментах, отметив, что мама двоих детей прекрасно выглядит.

"От красоты этой женщины у меня кружится голова", "Самая красивая женщина во всей Турции", "Зять Бурак, цени то, что имеешь", "Прекрасная из прекраснейших", "Умница. Двое детей, выглядит прекрасно", "Самая красивая мама", - гласят комментарии под постом.