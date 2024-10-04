Майя Бекбаева покрасовалась в облегающем платье и раскрыла "секрет" своей фигуры
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Казахстанская телеведущая, продюсер и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала новое видео в Instagram, в котором поделилась "секретом" своей стройной фигуры, передает NUR.KZ.
Майя надела эффектное платье с открытыми плечами, которое село в аккурат по фигуре, завершила образ аккуратными золотыми украшениями и покрасовалась на камеру. В подписи к публикации телеведущая решила раскрыть "тайну" своей стройности.
"Люби себя, а не булочку! Вот и весь секрет", - подписала видео Бекбаева.
"Да, Вы шикарная - и в жизни, и в Instagram", "Что ты ешь, чтобы быть такой красивой?", "Шоколадка", "Какая красота", "Прекрасный стиль", "Красавица Вы, жемчужина", - написали подписчики блога теледивы в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169757-mayya-bekbaeva-pokrasovalas-v-oblegayushchem-plate-i-raskryla-sekret-svoey-figury/
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