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Майя Бекбаева покрасовалась в облегающем платье и раскрыла "секрет" своей фигуры

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая, продюсер и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала новое видео в Instagram, в котором поделилась "секретом" своей стройной фигуры, передает NUR.KZ.

Майя надела эффектное платье с открытыми плечами, которое село в аккурат по фигуре, завершила образ аккуратными золотыми украшениями и покрасовалась на камеру. В подписи к публикации телеведущая решила раскрыть "тайну" своей стройности.

"Люби себя, а не булочку! Вот и весь секрет", - подписала видео Бекбаева.

"Да, Вы шикарная - и в жизни, и в Instagram", "Что ты ешь, чтобы быть такой красивой?", "Шоколадка", "Какая красота", "Прекрасный стиль", "Красавица Вы, жемчужина", - написали подписчики блога теледивы в комментариях.

Недавно Казнет очаровала танцующая мама Майи Бекбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169757-mayya-bekbaeva-pokrasovalas-v-oblegayushchem-plate-i-raskryla-sekret-svoey-figury/

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