Куралай Анарбекова удивила своим хобби (видео)

Казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова показала, каким хобби увлекается - звезда фильма "Брат или брак" занимается балетом и гимнастикой, передает NUR.KZ.

Куралай показала, как упорно занимается в танцевальном зале.

"Возобновление старого увлечения, такого как гимнастика или балет, может стать настоящим источником вдохновения и радости", - написала она.

Актриса отметила, что занимается балетом и гимнастикой ради души, а не на профессиональном уровне.

Фанаты тут же отреагировали на увиденное в комментариях.

"Уау! Черное вам вообще шикарно идет!", "Талант есть талант", "Как тебе идет быть балериной! Ты супер! Во всем!", "Вы такая красивая", "Не ожидала от вас", "Природная красота, не могу наглядеться", - отметили пользователи Instagram.

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