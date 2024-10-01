"Я влюбился": Куралай Анарбекова очаровала фанатов осенним образом
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Казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова опубликовала снимки с новой фотосессии, снятой в южной столице - фотографии пришлись по вкусу поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.
На опубликованных в Instagram снимках Анарбекова предстала в нежном осеннем образе, выдержанном в теплых бежевых тонах. Куралай надела однотонный свитер с высоким горлом и свободные брюки карго.
Общая композиция на кадрах отражает комфорт и осеннее настроение.
"Где-то в Алматы", - загадочно подписала публикацию актриса.
"Красивая", "Лучшая", "Я влюбился", "Казахская красавица", "Лучезарная", "Огонь", "Пусть с твоего лица не сходит улыбка", "Вот такая она мне нравится", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.
Недавно Куралай Анарбекова очаровала поклонников нежными и элегантными образами в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168286-ya-vlyubilsya-kuralay-anarbekova-ocharovala-fanatov-osennim-obrazom/
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