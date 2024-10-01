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"Я влюбился": Куралай Анарбекова очаровала фанатов осенним образом

Опубликовано:

Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова опубликовала снимки с новой фотосессии, снятой в южной столице - фотографии пришлись по вкусу поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram снимках Анарбекова предстала в нежном осеннем образе, выдержанном в теплых бежевых тонах. Куралай надела однотонный свитер с высоким горлом и свободные брюки карго.

Общая композиция на кадрах отражает комфорт и осеннее настроение.

"Где-то в Алматы", - загадочно подписала публикацию актриса.

"Красивая", "Лучшая", "Я влюбился", "Казахская красавица", "Лучезарная", "Огонь", "Пусть с твоего лица не сходит улыбка", "Вот такая она мне нравится", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Недавно Куралай Анарбекова очаровала поклонников нежными и элегантными образами в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168286-ya-vlyubilsya-kuralay-anarbekova-ocharovala-fanatov-osennim-obrazom/

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