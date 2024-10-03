"Королева красоты": Оксана Федорова в роскошном вечернем образе искупалась в комплиментах
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Российская телеведущая Оксана Федорова поделилась фото, на котором предстала в роскошном вечернем платье. Ее элегантный образ привел в восторг фанатов, передает NUR.KZ.
Оксана поздравила аудиторию с прошедшим Международным днем музыки. Она отметила, что музыка для нее - неиссякаемый источник вдохновения и света. Своим читателям теледива пожелала гармонии в душе. Они, в свою очередь, восхитились ее красотой.
На фото Оксана предстала в черном платье с объемными рукавами из светлой атласной ткани. Вечерний образ Федорова украсила драгоценным колье и крупными серьгами.
"Боже, какая красивая", "Люблю", "Ты королева красоты", "Мадам, ты супер, и это не обсуждается", "Как же красиво", "Красота и элегантность", - высказались комментаторы.
Не так давно бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169390-koroleva-krasoty-oksana-fedorova-v-roskoshnom-vechernem-obraze-iskupalas-v-komplimentah/
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