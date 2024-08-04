Бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике

Российская телеведущая и бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова похвасталась своей фигурой в купальнике - знаменитость показала фото из отпуска, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Федорова выложила кадры из Сочи.

Теледиву запечатлели во время занятий сапсерфингом - она лежала на доске в белом купальнике, проплывая между скалами.

"Горячо и прекрасно", "Прелесть", "Обожаю тебя", "Огонь", - писали фанаты.

По информации "Вокруг ТВ", Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Ее отец ушел из семьи, когда она была еще совсем маленькой, и Оксану воспитывала мать, врач по профессии.

Выбирая будущую профессию, Оксана решила пойти по стопам прадеда, работавшего в послевоенные годы начальником псковской милиции. Она поступила в школу милиции, которую в 1997 году окончила с золотой медалью.

После поступила на факультет руководителей горрайорганов внутренних дел Университета МВД. Именно там она решила попытать счастье и поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Санкт-Петербург -1999". Победа в этом конкурсе круто изменила жизнь Оксаны.

Затем приняла участие в конкурсе "Мисс Россия - 2001", который также выиграла, а в 2002 году получила престижный титул "Мисс Вселенная - 2002", но отказалась от титула из-за работы в органах.

Тем не менее судьба привела ее на телевидение - после службы в рядах МВД и работы в университете Оксана стала ведущей детского шоу "Спокойной ночи, малыши".