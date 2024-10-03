Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вот это преображение": Ляйлю Султанкызы не узнали на фото со времен декрета

Опубликовано:

Ляйля Султанкызы: до и после
Ляйля Султанкызы: до и после. Фото: instagram.com/sultankyzy

Популярная казахстанская ведущая Ляйля Султанкызы показала, как выглядела во время своего декретного отпуска - подписчики ее блога в Instagram не сразу узнали теледиву, передает NUR.KZ.

Своим новым видео в соцсети Ляйля решила замотивировать прекрасную половину своей читательской аудитории, а в особенности тех, кто сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. На собственном примере телеведущая показала, что преображения возможны - как внутренние, так и внешние.

На опубликованных кадрах можно увидеть архивный кадр Султанкызы с маленькими детьми. Следом за ним идет фотография посвежее, с подросшими сыновьями, а сама теледива выглядит значительно счастливее.

"И у декрета есть конец. Не сдавайтесь, девочки", - подписала публикацию Ляйля.

Далеко не все признали Султанкызы на первой фотографии.

"Не узнала вас и подумала: "Что с этой женщиной?", "Увидела себя на первой фотографии", "Вот это преображение", "Она пережила все то же, что и мы", "Отличный переход", "Сколько труда, сколько усилий", "Это мотивация", - написали подписчики блога телеведущей.

Недавно Ляйля Султанкызы публиковала редкие фотографии с матерью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169267-vot-eto-preobrazhenie-lyaylyu-sultankyzy-ne-uznali-na-foto-so-vremen-dekreta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie