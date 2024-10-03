"Вот это преображение": Ляйлю Султанкызы не узнали на фото со времен декрета

Популярная казахстанская ведущая Ляйля Султанкызы показала, как выглядела во время своего декретного отпуска - подписчики ее блога в Instagram не сразу узнали теледиву, передает NUR.KZ.

Своим новым видео в соцсети Ляйля решила замотивировать прекрасную половину своей читательской аудитории, а в особенности тех, кто сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. На собственном примере телеведущая показала, что преображения возможны - как внутренние, так и внешние.

На опубликованных кадрах можно увидеть архивный кадр Султанкызы с маленькими детьми. Следом за ним идет фотография посвежее, с подросшими сыновьями, а сама теледива выглядит значительно счастливее.

"И у декрета есть конец. Не сдавайтесь, девочки", - подписала публикацию Ляйля.

Далеко не все признали Султанкызы на первой фотографии.

"Не узнала вас и подумала: "Что с этой женщиной?", "Увидела себя на первой фотографии", "Вот это преображение", "Она пережила все то же, что и мы", "Отличный переход", "Сколько труда, сколько усилий", "Это мотивация", - написали подписчики блога телеведущей.

Недавно Ляйля Султанкызы публиковала редкие фотографии с матерью.