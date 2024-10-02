"С девушками часто плохо обращаются": Данэлия Тулешова ответила фанатам на английском языке (видео)

Данэлия Тулешова сообщила, что скоро выпустит новую песню - 18-летняя певица ответила на самые интересные вопросы поклонников в соцсети на английском языке, передает NUR.KZ.

Тулешова решила сохранить интригу вокруг грядущей музыкальной новинки, однако некоторыми деталями она все-таки поделилась с публикой. Видео на английском языке она выложила в своем Instagram-аккаунте.

"Моя новая песня призвана сподвигнуть женщин на то, чтобы они знали себе цену и отстаивали свои границы. Я чувствую, что с девушками сейчас все чаще плохо обращаются. Надеюсь, моя песня сможет вдохновить их и напомнить о том, что себя нужно ставить на первое место", - сказала Данэлия.

18-летняя исполнительница также отметила, что зашифровала название своей новой песни в одном из предыдущих постов. Некоторые фанаты предположили, что композиция получит название "Nice Guy" - в переводе на русский - "Хороший парень".

Недавно Данэлия Тулешова попозировала в дерзком наряде в Лос-Анджелесе.