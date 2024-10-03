"На Бурака стал похож": новый образ самого завидного холостяка Казахстана обсудили в Сети
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Казахстанский блогер и бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет опубликовал в своем Instagram-аккаунте новые фото, снятые в Турции. Его образ обсудили подписчики, передает NUR.KZ.
Не так давно мы писали, что Димаш Адилет сменил имидж - теперь бритая голова, усы и борода стали постоянными атрибутами его нового стиля.
Блогер прилетел в турецкий Бодрум и опубликовал пару эффектных снимков на закате солнца.
"Золотой час", - подписал публикацию Димаш.
В Сети тотчас принялись обсуждать образ холостяка и забрасывать его комплиментами. Некоторые сравнили казахстанца с популярным турецким актером.
"Это что за мужчина", "Ты, конечно, не поля в тетради, но за тебя бы я вышла", "Вам этот образ очень идет", "На Бурака Озчивита стал похож", "Бали бей (персонаж Озчивита в сериале "Великолепный век" - прим. ред.)", "Медвежонок", - написали они в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169096-na-buraka-stal-pohozh-novyy-obraz-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-obsudili-v-seti/
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