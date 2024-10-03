"На Бурака стал похож": новый образ самого завидного холостяка Казахстана обсудили в Сети

Казахстанский блогер и бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет опубликовал в своем Instagram-аккаунте новые фото, снятые в Турции. Его образ обсудили подписчики, передает NUR.KZ.

Не так давно мы писали, что Димаш Адилет сменил имидж - теперь бритая голова, усы и борода стали постоянными атрибутами его нового стиля.

Блогер прилетел в турецкий Бодрум и опубликовал пару эффектных снимков на закате солнца.

"Золотой час", - подписал публикацию Димаш.

В Сети тотчас принялись обсуждать образ холостяка и забрасывать его комплиментами. Некоторые сравнили казахстанца с популярным турецким актером.

"Это что за мужчина", "Ты, конечно, не поля в тетради, но за тебя бы я вышла", "Вам этот образ очень идет", "На Бурака Озчивита стал похож", "Бали бей (персонаж Озчивита в сериале "Великолепный век" - прим. ред.)", "Медвежонок", - написали они в комментариях.