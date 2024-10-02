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"Как в кино": Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова показали фото из Нью-Йорка

Опубликовано:

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова
Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/elt6i

Отечественные блогеры-миллионники Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова поделились фото из Нью-Йорка. Они отметили, что мечтали его увидеть, передает NUR.KZ.

"Нью-Йорк, мы мечтали с тобой встретиться. Отметь того, с кем хотел бы побывать здесь", - прокомментировали фото блогеры. На фото они запечатлелись на Бруклинском мосту.

"Из какого фильма этот мост? Не могу вспомнить", "Какие красивые, теплые фотографии", "Молодцы", "Красавчики", "Куда вы дели людей?", "Я бы тоже с мужем хотела там прогуляться", "А где человек-паук?", "Супер, как в кино", "Какие кадры!" - гласят отзывы подписчиков.

Напомним, Эльмира Толегенова поделилась пляжными фото - пользователи соцсети удивились, как блогер сумела сохранить отличную фигуру, родив троих детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168779-kak-v-kino-erbolat-zhanabylov-i-elmira-tolegenova-pokazali-foto-iz-nyu-yorka/

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