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"Как можно так сохранить фигуру, родив троих?": Эльмира Толегенова поделилась пляжными фото

Опубликовано:

Эльмира Толегенова
Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/elt6i

Казахстанский блогер-миллионник Эльмира Толегенова показала жаркие фото с отдыха на Мальдивах. Подписчики в Instagram тут же отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ.

Нежно-розовый пляжный ансамбль, легкие локоны, минимум макияжа и красивые локации - фото Эльмиры Толегеновой с Мальдив нашли отклик у ее подписчиков.

В карусели также можно увидеть теплые фото Эльмиры с мужем, известным блогером Ерболатом Жанабыловым. Пользователи соцсети оценили ее пляжный "лук" и пожелали паре счастья.

"Красивая фигура, сексуальная женщина", "Как можно так сохранить фигуру, родив троих детей?", "Какая вы красивая, вдохновляющая, излучающая свет", "Классные", "Красивая пара", - написали пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова осуществили давнюю мечту - блогеры устроили свадебную фотосессию в честь 8-ой годовщины брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089400-kak-mozhno-tak-sohranit-figuru-rodiv-troih-elmira-tolegenova-podelilas-plyazhnymi-foto/

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