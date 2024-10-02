"Как из семейства Кардашьян": Мадлен покрасовалась в частном самолете

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии, снятые на борту частного джета, передает NUR.KZ.

Инстадива вновь продемонстрировала атрибуты роскошной жизни - на кадрах, снятых во французской Ницце, Мадлен попозировала в частном самолете в черно-белом спортивном костюме, состоящем из топа, лосин и кофты.

Публикацию блогерша подписала эмодзи в виде облачка.

Публикация собрала более 80 тысяч "лайков", а прокомментировали фотографии более двух тысяч человек. Фанаты не скупились на самые теплые слова.

"Ты как из семейства Кардашьян", "Твоя энергия просто заряжает, спасибо за мотивацию", "Львица", "Женщина рождена, чтобы быть счастливой", "Какая же куколка", "Красота, которая летает выше облаков и оставляет след в душе каждого", - написали они.

Недавно Мадлен показывала фото из юности.