"Пишут, что я красива только благодаря операциям": Мадлен поделилась фото из юности

Популярная блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала фотографии из личного архива, на которых можно увидеть, как она выглядела в подростковые годы, передает NUR.KZ.

26-летняя инстадива решила покопаться в архивах и нашла фотографии многолетней давности. Сначала Мадлен показала, как выглядела в 13 лет. За этим последовали снимки в 16- и 20-летнем возрасте.

Фото были как профессиональные, так и любительские - казахстанская блогерша показала кадры из фотостудии, а также с пляжного отдыха в Эмиратах.

"А хейтеры пишут, что я красива только благодаря операциям", - иронично сказала Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Совсем недавно Мадлен с размахом отметила свой день рождения. В моменте инстадива расчувствовалась и прослезилась - момент попал на камеру.