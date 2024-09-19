"Пишут, что я красива только благодаря операциям": Мадлен поделилась фото из юности
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Популярная блогерша Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала фотографии из личного архива, на которых можно увидеть, как она выглядела в подростковые годы, передает NUR.KZ.
26-летняя инстадива решила покопаться в архивах и нашла фотографии многолетней давности. Сначала Мадлен показала, как выглядела в 13 лет. За этим последовали снимки в 16- и 20-летнем возрасте.
Фото были как профессиональные, так и любительские - казахстанская блогерша показала кадры из фотостудии, а также с пляжного отдыха в Эмиратах.
"А хейтеры пишут, что я красива только благодаря операциям", - иронично сказала Мадлен.
Совсем недавно Мадлен с размахом отметила свой день рождения. В моменте инстадива расчувствовалась и прослезилась - момент попал на камеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163339-pishut-chto-ya-krasiva-tolko-blagodarya-operaciyam-madlen-podelilas-foto-iz-yunosti/