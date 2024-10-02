"Кошка": Say Mo ослепила фанатов дерзким образом

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте - артистка запечатлелась в стильном образе и собрала комплименты от поклонников, передает NUR.KZ.

Эффектный наряд Say Mo не оставил фанатов равнодушными. На фотографиях она одета в сидящее по фигуре блестящее платье темно-зеленого цвета с пайетками и массивным поясом. Образ завершили яркие украшения и высокие кожаные ботфорты черного цвета.

"Молода и прекрасна", - подписала публикацию исполнительница.

В целом, фанаты отметили, что образ исполнительницы хита "Лям" выглядит смело, гламурно и женственно.

"Кошка", "Красотка", "Обожаю! Как классно получилось", "Прям богиня красоты", "Супер", "Мо, Вы шикарны", - написали они в комментариях.

Недавно Say Mo представила свою версию популярного узбекского хита.