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"Муза моя": Куралай Анарбекова вдохновила поклонников нежными и элегантными образами

Опубликовано:

Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова показалась в разных образах - видео своего преображения звезда фильма "Брат или брак" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

"Вдохновение", - коротко подписала ролик Куралай. На кадрах она появляется в разных нарядах - в нежных платьях, кожаном плаще, кружевном ансамбле. Фанаты тут же оценили образы и оставили восхищенные отзывы под видео.

"Какая вы женственная", "Самая красивая девушка-продюсер", "Душа моя, такие глаза красивые", "Когда будут ваши новые фильмы? Очень ждем всей семьей", "Ты самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни", "Муза моя", "Принцесса", - расхвалили Куралай поклонники.

Ранее Куралай Анарбекова рассказала, почему не выходит замуж - продюсер призналась, что не видит вариантов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166141-muza-moya-kuralay-anarbekova-vdohnovila-poklonnikov-nezhnymi-i-elegantnymi-obrazami/

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