Исполнительница "Солнце Монако" отметила 27-летие в коротком платье с декольте
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Российской певице Люсе Чеботиной, известной по хиту "Солнце Монако", исполнилось 27 лет - она показала фотографии с празднования, на котором собрались родные, близкие и друзья, передает NUR.KZ.
Свой день рождения Чеботина отметила с размахом - она собрала множество гостей, сама же для них и пела. Само собой, не обошлось без большого красивого именинного торта.
Главная героиня торжества надела короткое платье телесного цвета с камнями и стразами.
В Instagram-посте Люся поблагодарила всех за теплые пожелания.
"Дорогие мои! Спасибо всем огромное за поздравления. Это был лучший день рождения благодаря вам! Столько теплых слов и пожеланий, все храню в сердце. Я вас очень люблю
Спасибо гостям моего праздника, моим любимым друзьям и близким, было так душевно, так по-семейному. Все свои, все любимые люди рядом", - написала Чеботина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093777-ispolnitelnica-solnce-monako-otmetila-27-letie-v-korotkom-plate-s-dekolte/