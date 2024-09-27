"Девушка Бонда": Динара Бактыбаева пощеголяла в кожаной мини-юбке и сапожках

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Кудалар" и "Черный, черный человек", покрасовалась в мини на новых снимках в Instagram, передает NUR.KZ.

Кожаная мини-юбка и черные сапожки, топ и длинная коричневая кожаная куртка - актриса показала стройные ноги в стильном аутфите. Динара предложила подписчикам выбрать одно из шести фото в карусели как самое лучшее, но фанаты заявили, что им по нраву все кадры.

"Слишком горячо, вам идет улыбка", "Почему ты такая красивая?", "Девушка Джеймса Бонда", "Все фото классные", "Шикарно", "На четвертом фото - Моника Беллуччи", "На всех кадрах прекрасна", - прокомментировали подписчики.

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