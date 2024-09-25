Динару Бактыбаеву в осеннем образе сравнили с Энн Хэтэуэй
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Актриса Динара Бактыбаева представила осенний образ и покорила своих читателей в Instagram. Фанаты отметили, что звезда фильма "Кудалар" похожа на голливудскую актрису Энн Хэтэуэй, передает NUR.KZ.
"Я поняла, все-таки мое самое любимое время года - это ранняя осень. Когда по-особенному радуешься лучам солнца, наслаждаешься легкой прохладой, свежестью и запахом дождя.
А снимки на фоне желтеющих деревьев по-особенному прекрасны! Время пледиков, фильмов, ароматных синнабонов и стильных образов!" - призналась Динара.
Актриса показалась в мини-наряде, сером пиджаке, туфельках и серых гольфах. Красная сумочка дополнила осенний образ.
"Образ Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada", "Моника Беллуччи в молодости, хотя она до сих пор держит красоту", "Очаровательная", "Классный образ", - гласят комментарии в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165700-dinaru-baktybaevu-v-osennem-obraze-sravnili-s-enn-heteuey/
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