Динару Бактыбаеву в осеннем образе сравнили с Энн Хэтэуэй

Актриса Динара Бактыбаева представила осенний образ и покорила своих читателей в Instagram. Фанаты отметили, что звезда фильма "Кудалар" похожа на голливудскую актрису Энн Хэтэуэй, передает NUR.KZ.

"Я поняла, все-таки мое самое любимое время года - это ранняя осень. Когда по-особенному радуешься лучам солнца, наслаждаешься легкой прохладой, свежестью и запахом дождя.

А снимки на фоне желтеющих деревьев по-особенному прекрасны! Время пледиков, фильмов, ароматных синнабонов и стильных образов!" - призналась Динара.

Актриса показалась в мини-наряде, сером пиджаке, туфельках и серых гольфах. Красная сумочка дополнила осенний образ.

"Образ Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada", "Моника Беллуччи в молодости, хотя она до сих пор держит красоту", "Очаровательная", "Классный образ", - гласят комментарии в Сети.