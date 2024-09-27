"Красотка": Бота Нурсеитова пощеголяла в стильном аутфите

Осенний наряд казахстанской блогерши Боты Нурсеитовой обсудили в Казнете - инстадива опубликовала несколько фотографий в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Нурсеитова покорила Сеть эффектным нарядом - блогерша прогулялась в необычном плаще темно-оливкового цвета с поясом без рукавов. Под него Бота надела черную водолазку с цветочным узором.

Черный кожаный берет и маленький черный клатч с золотой цепочкой завершили стильный образ инстадивы.

Подписать публикацию Бота решила большой мотивационной цитатой.

"Люби людей, которые относятся к тебе правильно, забудь о тех, кто этого не делает, и верь, что все случается по причине. Если у тебя появляется шанс — бери его! Если этот шанс меняет всю твою жизнь, позволь этому случиться. Никто не говорил, что это будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит", - написала она.

Подписчики блога Боты оставили множество "сердечек" в комментариях и назвали ее "красоткой".

Не так давно Нурсеитова впечатлила фотографиями, снятыми в Алматы.