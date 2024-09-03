"Не замечаем красоту в родном месте": Бота Нурсеитова впечатлила фото из Алматы

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова опубликовала свежую фотографию, снятую на фоне ночного Алматы – инстадива расхвалила виды южной столицы, передает NUR.KZ.

Нурсеитова провела вечер на Коктобе – на снимке блогерша предстала с распущенными волосами в белом пиджаке с широкими плечами. Позади нее сверкали огни ночного Алматы – это добавило фотографии атмосферности. В подписи к публикации Бота призналась в любви к южной столице.

"Мы хотим увидеть красоту в чужом городе или стране, при этом не замечая красоту в своем родном месте", - подметила инстадива.

Комментарии к публикации заполонили эмодзи в форме сердечек.

Путешествовать Бота любит не меньше, чем быть дома - недавно она публиковала фото в купальнике, снятые в Майами.