"Не замечаем красоту в родном месте": Бота Нурсеитова впечатлила фото из Алматы
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Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова опубликовала свежую фотографию, снятую на фоне ночного Алматы – инстадива расхвалила виды южной столицы, передает NUR.KZ.
Нурсеитова провела вечер на Коктобе – на снимке блогерша предстала с распущенными волосами в белом пиджаке с широкими плечами. Позади нее сверкали огни ночного Алматы – это добавило фотографии атмосферности. В подписи к публикации Бота призналась в любви к южной столице.
"Мы хотим увидеть красоту в чужом городе или стране, при этом не замечая красоту в своем родном месте", - подметила инстадива.
Комментарии к публикации заполонили эмодзи в форме сердечек.
Путешествовать Бота любит не меньше, чем быть дома - недавно она публиковала фото в купальнике, снятые в Майами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156529-ne-zamechaem-krasotu-v-rodnom-meste-bota-nurseitova-vpechatlila-foto-iz-almaty/