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"Не замечаем красоту в родном месте": Бота Нурсеитова впечатлила фото из Алматы

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова опубликовала свежую фотографию, снятую на фоне ночного Алматы – инстадива расхвалила виды южной столицы, передает NUR.KZ.

Нурсеитова провела вечер на Коктобе – на снимке блогерша предстала с распущенными волосами в белом пиджаке с широкими плечами. Позади нее сверкали огни ночного Алматы – это добавило фотографии атмосферности. В подписи к публикации Бота призналась в любви к южной столице.

"Мы хотим увидеть красоту в чужом городе или стране, при этом не замечая красоту в своем родном месте", - подметила инстадива.

Комментарии к публикации заполонили эмодзи в форме сердечек.

Путешествовать Бота любит не меньше, чем быть дома - недавно она публиковала фото в купальнике, снятые в Майами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156529-ne-zamechaem-krasotu-v-rodnom-meste-bota-nurseitova-vpechatlila-foto-iz-almaty/

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